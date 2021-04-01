Сеть «ВКонтакте» обновила приложение для iPad впервые за пять лет

Российская социальная сеть «ВКонтакте» выпустила первое за пять лет обновление приложения для iPad. Оно сделало мобильное приложение универсальным для iOS, так что теперь версия для iPad будет обновляться одновременно с версией для смартфонов.
Мобильная версия теперь адаптируется под большой экран планшета автоматически. Навигация устроена таким образом, чтобы давать пользователю как можно больше пространства. Меню закреплено внизу, а смахнув влево, можно открыть дополнительные сервисы. Добавились видеозвонки, возможность слушать музыку, смотреть клипы, истории и другие видео, записывать голосовые сообщения.