Руководство Нижегородского управления транспортной полиции арестовано до мая

Пятерых руководителей Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, включая начальника — полковника полиции Алексея Епишина, арестовали до 29 мая по подозрению в получении откатов со своих подчиненных. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

По версии следствия, в декабре 2020 года руководители управления получили от сотрудников часть выданных им премий — по 10-15 тыс. руб. с каждого. Всего подозреваемые собрали более 1 млн руб. откатов.

Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Законом предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Приволжье” «Полковника подвели премиальные».

Анастасия Еремина