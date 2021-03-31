Полковника подвели премиальные

Руководство Нижегородского управления транспортной полиции подозревают в получении откатов со своих подчиненных. По данным следствия, старшие офицеры выписывали премии младшим и требовали от них по 10–15 тыс. руб. в качестве благодарности. Только в декабре 2020 года с сотрудников транспортной полиции удалось собрать миллион рублей. Начальник управления Алексей Епишин и несколько начальников подразделений задержаны. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.

В Нижнем Новгороде утром 30 марта сотрудниками ФСБ при содействии Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ был задержан глава регионального линейного управления МВД России на транспорте — полковник полиции Алексей Епишин. Начальнику транспортной полиции вменяют получение взятки в особо крупном размере. На кадрах оперативной съемки видно, как сотрудники правоохранительных органов насильно вытаскивают Алексея Епишина из-за руля внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

Одновременно с ним были задержаны заместители начальника управления Антон Емелин и Дмитрий Свистунов, начальник отдела кадров Вафа Арифуллин и командир батальона ППС Владимир Мищенко. Основанием для принятия решения о задержании стали материалы доследственной проверки, проведенной службой собственной безопасности Приволжского управления транспортной полиции и ФСБ.

По словам старшего помощника руководителя Приволжского СУ на транспорте СК РФ Дмитрия Захарова, пока известно только об одном эпизоде противоправной деятельности сотрудников полиции. Офицеров подозревают в получении откатов со своих подчиненных. В декабре 2020 года глава управления и его подельники предположительно получили от сотрудников часть премии, выданной им по итогам работы за год. Добровольный взнос в пользу руководства управления, по информации Приволжского СУ на транспорте, составил 10–15 тыс. руб. с каждого премированного. В общей сложности Алексей Епишин и его коллеги собрали с подчиненных более 1 млн руб.

Телеграм-канал «Опер пишет» опубликовал информацию о том, что во время обыска в кабинете у Антона Емелина нашли 200 тыс. руб., в коттедже Алексея Епишина — валюта и рубли на 400 тыс. руб.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», возбуждено уголовное дело. Наказание по этой статье предусматривает штраф от 3 до 5 млн руб. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Также штраф может составлять от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки. Осужденный может лишиться права занимать определенные должности на срок до 15 лет. В случае избрания в качестве наказания реального срока лишения свободы подозреваемому может грозить от восьми до 15 лет. Транспортная прокуратура признала решение о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным.

После задержаний по месту жительства и работы у подозреваемых начались обыски. В доме Алексея Епишина найдены иностранная валюта в мелких купюрах и российские деньги на общую сумму около 400 тыс. руб. В рабочем кабинете его заместителя Антона Емелина найдено еще 200 тыс. руб. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В Приволжском управлении транспортной полиции официально заявили, что в отношении полковника Епишина и его коллег начата служебная проверка. Если их вина будет доказана, все подозреваемые будут уволены из органов внутренних дел. Тяжесть их дальнейшего наказания определит суд. Непосредственные руководители офицеров, получавших откаты, также будут привлечены к ответственности, но только дисциплинарной.

Андрей Репин