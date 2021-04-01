В Челябинске с начала года обнаружили более 350 автобусов с неисправностями

Сотрудники ГИБДД Челябинска с начала 2021 года обнаружили более 350 автобусов с техническими неисправностями. Эксплуатация 17 из них была запрещена, сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД. Кроме того, с начала года к административной ответственности привлекли более 200 водителей автобусом за нарушение правил перевозки пассажиров.

Информацию о «специальных мероприятиях, цель которых устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта», управление ГИБДД по Челябинску опубликовало на своей странице «ВКонтакте» после того, как председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла проблему «маршруточной мафии» в рамках дней региона в верхней палате парламента. По ее словам, жителей Челябинска «возят ведра с гвоздями».