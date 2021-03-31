«Людей возят ведра с гвоздями»

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру после его выступления в рамках дней региона в верхней палате парламента, затронула проблему засилья маршруток в региональном центре.

Госпожа Матвиенко рассказала, что знает о проблеме из социальных сетей и СМИ. «Словами людей скажу, это не мое мнение. Засилье так называемой “маршруточной мафии”, устаревшие автобусный и троллейбусный парк. Коллеги, очень хорошо, что частный бизнес приходит в перевозки общественным транспортом, но им надо ставить жесткие условия. Они идут на конкурсы, выигрывают их, а возят людей ведра с гвоздями. Надо более строго подходить к перевозке населения в таком замечательном славном городе, как Челябинск, и не допускать уже устаревший транспорт»,- отметила спикер Совфеда. Также она подчеркнула, что нужно создавать конкурентную среду для перевозчиков и не позволять необоснованно им наращивать тарифы.

Валентина Матвиенко выразила мнение, что Челябинску нужна федеральная поддержка в обновлении троллейбусов и трамваев. «Я уж не говорю о строительстве метро, которое, конечно, тоже надо продвигать для седьмого по численности города в нашей стране».

В целом, давая оценку развитию региона, госпожа Матвиенко отметила, что два последние два года, с приходом нового губернатора заметно «очень много позитивных изменений в Челябинской области». «Очень правильно расставляются приоритеты и акценты, заметно движение в лучшую сторону, и оценка населением деятельности губернатора достаточно высокая. Но, Алексей Леонидович, завоевать трудно такую оценку, а удерживать еще труднее», и, конечно, люди оценивают работу властей всех уровней по качеству своей жизни, по своим доходам, по среде, в которой они живут»,- отметила председатель Совета федерации.

Валентина Матвиенко отметила, что Челябинской области, несмотря на сложный 2020-й год, удалось сохранить объемы инвестиций, однако, содействуя крупным компаниям, необходимо не забывать и о малом бизнесе. «Здесь еще есть, над чем поработать. К сожалению, количество малых предприятий в регионе на протяжении нескольких лет снижается. Есть объективные процессы, причины, но вместе с тем хотелось бы порекомендовать руководству области с особым вниманием подойти к поддержке этого сектора»,- сказала она.

Также госпожа Матвиенко добавила, что Челябинская область является одним из регионов-лидеров по реализации нацпроектов, и «несмотря на пандемию, на которую все по поводу и без повода ссылаются», региону удалось «сохранить неплохие темпы жилищного строительства».

Василий Агафонов