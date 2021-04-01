Генконсульство США в Екатеринбурге перестало выдавать визы

Генеральное консульство США в Екатеринбурге остается открытым, но больше не выдает визы и не оказывает услуги американским гражданам, сообщила генеральный консул США в городе Эми Сторроу. Ранее Госдепартамент США объявлял о намерениях приостановить работу консульства в Екатеринбурге. По словам госпожи Сторроу, с 1 апреля услуги американским и российским гражданам будет оказывать посольство США в Москве, его консульский округ расширяется на всю территорию РФ.

Решение ограничить деятельности генконсульства в Екатеринбурге было принято «в результате длительного анализа условий работы и безопасности» дипмиссии США и персонала в РФ, передает страница консульства в Facebook слова госпожи Сторроу. «Мы ждем того дня, когда российское правительство предоставит достаточно дипломатических виз, чтобы генеральное консульство США в Екатеринбурге возобновило свою работу в полном объеме»,— сказала она. Отметим, что генконсульство в Екатеринбурге с марта 2020 года оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями.

Генконсульство США во Владивостоке, работа которого была приостановлена в марте 2020 года, не возобновит работу в ближайшее время, сообщил посол США в Москве Джон Салливан. «Соединенные Штаты проинформировали правительство Российской Федерации о том, что работа генерального консульства США во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время»,— указано на сайте посольства. Ранее сообщалось о планах закрыть генконсульство во Владивостоке.

С 2016 года США и Россия требовали друг от друга сократить численность дипломатов и принимали решения о закрытии дипломатических объектов. США требовали закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого Россия объявила о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

О развитии «посольской войны» — в материале “Ъ” «Вспышка коронавизуса».