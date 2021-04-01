В Зеленодольске по делу о взрыве газа задержали врача психдиспансера

В Татарстане по делу о взрыве газа в жилом доме Зеленодольска задержали врача, которая отказалась госпитализировать в психоневрологический диспансер грозившего уничтожить свою квартиру пенсионера. Об этом сообщает «Интeрфакс».

«Зеленодольского врача, которая не приняла в психдиспансер пенсионера, грозившего уничтожить свою квартиру, задержали», — отмечает издание.

Напомним, сама трагедия произошла вечером 29 марта. В результате взрыва газа погибли два человека, еще четверо остаются в больнице. По данным следствия, причастным к трагедии мог быть местный пенсионер, которого родственники доставили в психдиспансер с жалобами то, что он злоупотребляет алкоголем и угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказались его госпитализировать.

"Ъ-Казань"