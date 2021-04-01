Новый музейный центр петербургского Эрмитажа откроется в 2024 году во Владивостоке

Музейный центр Государственного Эрмитажа во Владивостоке планируется открыть в 2024 году. Ранее завершение работ ожидалось не позднее 2022 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Эрмитажа Алексея Богданова. Он рассказал, что корректировка технического задания на проектирования здания центра уже закончена и в настоящий момент готовится к запуску аукцион на проектные работы. «Думаю, что в этом году планируется закончить проект и со следующего года начать строительство. Там за два года спокойно можно управиться, здание в очень хорошем состоянии. То есть это будет 2024 год», — подытожил господин Богданов.

Выставочные центры Эрмитажа — особая форма присутствия музея за пределами Санкт-Петербурга. Подобные центр уже работают в Омске, Казани, Выборге и Амстердаме, в процессе создания находятся также центры в Екатеринбурге и Барселоне.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Государственный Эрмитаж открыл для посетителей свое петербургское фондохранилище на Старой Деревне.