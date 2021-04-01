Новосибирская область готова начать строительство новой инфекционной больницы в рамках ГЧП

Реализацию крупных, значимых для Новосибирской области проектов губернатор Андрей Травников обсудил с первым заместителем председателя Государственной думы РФ Александром Жуковым во время рабочей встречи в Москве 31 марта. Среди ключевых вопросов — развитие кампуса НГУ и строительство новой инфекционной больницы.

Программа развития НГУ предусматривает возведение объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры, реконструкцию общежитий кампуса общей площадью более 180 тысяч кв. м. Проект развития кампуса обсуждали во время рабочей поездки в наш регион председателя Правительства РФ Михаил Мишустина. По итогам визита он дал ряд поручений, среди которых выделение средств на продолжение разработки перспективного метода лечения рака — бор-нейтронозахватной терапии — и поддержка строительства кампуса мирового уровня НГУ.

«Михаил Владимирович Мишустин не просто дал конкретные поручения, но и поставил на контроль их исполнение.

Сегодня НГУ — это не только образовательное, но и исследовательское ядро Академгородка. И уже в этом году нам необходимо приступить к строительству многих объектов, вопрос находится на еженедельном контроле, поэтому спасибо за постоянную поддержку наших планов по реализации проекта Академгородок 2.0 и конкретно по развитию университета. Надеюсь, что с любыми вопросами по реализации этого крупного проекта я смогу к вам обратиться»,— отметил Андрей Травников.

Александр Жуков заверил, что средства на реализацию этих важных для Новосибирской области планов будут предусмотрены, работы над проектом уже идут. Также регион может рассчитывать на помощь из федерального бюджета и при строительстве новой инфекционной больницы на 500 коек.

Андрей Травников подчеркнул: работы могут стартовать в этом году. Уже найден инвестор, который готов на условиях ГЧП-соглашения приступить к работам в ближайшее время.

«В результате и для медиков, и для пациентов будут созданы современные условия. Переговоры проведены, мы ждем решения Министерства финансов РФ: без поддержки из федерального бюджета быстро стартовать именно в этом году мы не сможем. А объект нужен уже сейчас, особенно с учетом двух спортивных чемпионатов мира, которые состоятся в 2022 году»,— отметил губернатор.

«Будем работать с Правительством РФ, Министерством финансов, чтобы поручение, которое дал председатель Правительства как можно быстрее было выполнено. Действительно, объект важнейший, и я думаю, если будет положительное решение, то уже в 2021 году можно будет приступить к началу»,— сказал первый заместитель председателя Государственной думы РФ.

Глава региона поблагодарил первого зампреда Госдумы РФ за поддержку реализации всех значимых для новосибирцев проектов и выразил уверенность, что и в дальнейшем будет продолжено это конструктивное сотрудничество, направленное на эффективную реализацию всех ключевых региональных проектов.

Напомним, что строительство в Новосибирске нового инфекционного госпиталя стартует по инициативе губернатора Андрея Травникова. С соответствующими предложениями в 2020 году он обратился в Правительство и Государственную думу РФ. Инициатива главы региона получила поддержку на федеральном уровне. В феврале делегация нашего региона во главе с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым с целью изучения передового опыта создания инфекционных госпиталей посетила Республику Башкортостан.