На Кубани оборот бизнеса в январе-феврале 2021 года на 9,2% превысил допандемийный уровень

Обороты бизнеса в Краснодарском крае в январе-феврале 2021 года составили 897,1 млрд руб. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По динамике роста Кубань занимает 43-е место в России. Лидерами среди российских регионов с наибольшим ростом оборотов бизнеса в январе-феврале 2021 года стали Дагестан (+66,4%, до 159,6 млрд руб.) Алтай (+31,3%, до 18,5 млрд руб.) и Тамбовская область (+29,9%, до 124,2 млрд руб.).

В Дагестане наибольший вклад внесли предприятия сферы здравоохранения и социальных услуг, увеличившие выручку более чем в два раза. В Алтае увеличение показателей произошло благодаря росту оптовой и розничной торговли в регионе. В Тамбовской области росту способствовали торговые предприятия, обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

В целом, обороты предприятий выросли относительно прошлого года в 71 из 85 регионов. В 39 субъектах рост был выше, чем в среднем по стране.

Тем не менее, в 13 регионах РФ обороты предприятий сократились, еще в одном субъекте, Чувашии – практически не изменились. Худшую динамику продемонстрировали бизнесы Нижегородской (-22,4%, до 540,2 млрд руб.), Волгоградской (-14%, до 283,8 млрд руб.) и Сахалинской областей (-11,3%, до 221,6 млрд руб.).

Среди отраслей в январе-феврале 2021 года наибольший темп роста выручки наблюдался в сфере персональных услуг. На втором месте – сфера культуры, спорта и развлечений. Далее по динамике выручки следуют здравоохранение и социальные услуги.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что экономическая активность в России восстанавливается умеренными темпами. По ее словам, крупные сырьевые предприятия продолжают испытывать ограничения глобального спроса из-за карантинных мер, сохраняющихся в западных странах. В то же время малый бизнес ощущает недостаток потребительского спроса в связи с отсутствием роста доходов населения, отмечает она.

«Из-за структурных особенностей российская экономика, с ее большой долей госсектора и сырьевой промышленности, пострадала в разгар коронакризиса не столь существенно по сравнению с другими крупными странами. Однако в силу этих же причин восстановление предприятий, как и доходов населения, не будет быстрым. На данном этапе основной экономической проблемой, как и до кризиса, остаются институциональные ограничения, которые, в отличие от коронавируса, вакциной не победить»,- прокомментировала госпожа Трубникова.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, убытки бизнеса в Краснодарском крае в 2020 году составили 95 млн руб. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. По этому показателю Кубань занимает 33-е место в России. На долю региона приходится 1,8% от общих убытков бизнеса в 2020 года.

Кроме того, Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по абсолютному размеру недополученной прибыли бизнеса по итогам 2020 года. По данным аналитиков, заработки бизнеса на Кубани за прошлый год сократились на 100,5 млрд рублей, составив 356.8 млрд руб. По этому показателю регион занимает девятое место в РФ.

Алексей Белянин