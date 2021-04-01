В Новосибирске завершено строительство двух крупнейших долгостроев — домов на улице Тульской

Благодаря реализации на территории Новосибирской области масштабного инвестиционного проекта (МИП) в эксплуатацию введены два крупных долгостроя — многоквартирные жилые дома №80 и 82 по ул. Тульской. Свои долгожданные квартиры получили более 700 дольщиков.



Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков подчеркнул, дома по ул. Тульской — одни из самых сложных проблемных объектов региона. Вопрос завершения строительства данных долгостроев находился на постоянном контроле губернатора Новосибирской области и регионального минстроя.

«Использование всех возможных механизмов государственной поддержки всегда приносит положительный результат. Для решения ситуации с домами №80 и 82 по ул. Тульской очень результативно сработала рабочая группа при министерстве строительства области с участием руководителей прокуратуры Новосибирской области и мэрии Новосибирска. Процесс достройки объектов был очень сложным и потребовал нестандартных решений. Для завершения строительства данных долгостроев был реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на достройку объектов было направлено 60 млн руб. Это позволило окончательно решить вопрос с дефицитом средств и вводом домов в эксплуатацию, решены проблемы 691 обманутого дольщика»,— отметил Алексей Колмаков.

Строительство домов первоначально начато в 2007 году застройщиком ООО «Социальный жилищный комплекс». В 2009 году строительно-монтажные работы на объекте были прекращены в связи с финансовыми проблемами.

В 2012 году новым застройщиком ООО «Баутехник-Т» откорректирована проектная документация, процесс строительства был возобновлен. В июне 2016 года строительство домов вновь остановилось из-за конфликта с недобросовестным генеральным подрядчиком — ООО «Стройцентр». После длительных судебных разбирательств новым генеральным подрядчиком по достройке объектов с 2018 года стал ООО СК «СМУ 9». Сегодня работы на объектах полностью завершены.

«На данный момент реализация масштабных инвестиционных проектов — один из наиболее эффективных способов оказания государственной поддержки. На текущий момент реализуется 21 МИП, на завершение строительства проблемных объектов перечислено более 882 млн руб.»,— подчеркнул Алексей Колмаков.

Кроме того, по словам Алексея Колмакова, реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет восстанавливать права граждан путем предоставления им квартир в новых жилых домах, строящихся участниками МИП. На сегодняшний день 202 семьи уже получили квартиры, 159 семей заключили ДДУ и обеспечили себе право получения квартир.

С начала 2021 года на территории Новосибирской области уже введены в эксплуатацию четыре проблемных объекта, 950 семей получили долгожданные квартиры.