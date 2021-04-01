Международное авиасообщение из аэропорта Кузбасса возобновится в апреле

В Кузбассе с 27 апреля возобновятся международные авиарейсы. Перелеты будут выполняться из кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова, сообщает пресс-служба правительства.

В этом сезоне первым откроется направление в Анталию (Турция). Рейсы планируют выполнять авиакомпании: AZUR air на Boeing 757-200, Royal Flight на Boeing 757-200, Nordwind Airlines на Boeing 737-800, «Россия» на Boeing 737-800.

Как сообщал “Ъ-Сибирь” руководитель сибирского кластера холдинга «Новапорт» Евгений Янкилевич, доля международных пассажиров в годы до пандемии в Кемерове доходила до 30–40%. При этом, по его словам, у таких аэропортов она не превышает 20%. В регионе была «богатая чартерная программа», которая в 2020 году прекратилась.

Международный аэропорт Кемерова располагается в 5 км юго-восточнее окраины города. По данным Росавиации, с января по декабрь 2020 года он обслужил более 297,1 тыс. пассажиров. В январе 2021 года было отправлено и принято около 32,4 тыс. человек.

Рейсы в за границу были приостановлены в России весной 2020 года из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. С лета происходит постепенное возобновление полетов.

Екатерина Лукашевич