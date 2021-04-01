На днях в Краснодаре прошёл международный технофорум «От винта!». Пермский производитель «Чисто-Быстро» — совместно с командой разработчиков из Института технической химии уральского отделения РАН — презентовал бытовую и профессиональную химию «Чисто-Быстро». Это был единственный бренд, который представлял край.

Всего на технофоруме было более 500 уникальных изобретений, разработок, инженерных решений и стартапов, которые придумали молодые учёные. Проект Пермского края — биоразлагаемые очищающие средства для удаления сложных видов эксплуатационных загрязнений.

Компания «Чисто-Быстро» появилась на рынке около года назад. Чистящие средства справляются со всевозможными загрязнениями без особых усилий. Продукт гипоаллергенный и биоразлагаемый — его не нужно смывать водой. А ещё у нее экологичная упаковка, которую изготавливают из переработанного пластика в Перми на заводе компании.

Самые популярные средства «Чисто-Быстро» — это «DS.1» и «Универсальное чистящее средство». Первое используют не только в медицине, но и для дезинфекции помещений, оборудования, мебели, посуды, игрушек, кондиционеров, транспорта. Область его применения не ограничена, а лабораторные исследования доказывают, что использовать «DS.1» можно как в квартирах и офисах, так и на производстве.

А «Универсальное чистящее средство «Чисто-Быстро»» обезжиривает и удаляет грязь с разных поверхностей — от полов и кафеля до варочных плит и вытяжек. Нужно лишь нанести спрей, подождать несколько минут и протереть влажной губкой, салфеткой или тканью. Это средство справляется и с пятнами на одежде и обуви: достаточно точечно нанести его на грязь и через пару минут загрузить белье в стиральную машину.

Недавно в линейке появился спрей «Экстра-Блеск» для чистки стёкол, зеркал и хромированных поверхностей. Он не только удаляет грязь, следы от пальцев, мыльный налет и разводы, но и придает поверхностям сияние.

А скоро «Чисто-Быстро» презентует новинку — биоразлагаемые и гипоаллергеные гели для стирки цветного, белого, черного и детского белья.

Купить продукцию «Чисто-Быстро» можно на Wildberries и Яндекс.Маркет. Там доступны объемы по 0,5 и 1 литру. Оптовые заказы — от 5 и более литров — лучше оформлять по телефону: (342) 204–45–60 или на сайте chisto-bistro.com.