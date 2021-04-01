В Кузбассе на месяц продлили коронавирусные ограничения

Власти Кемеровской области до конца апреля продлили коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора Сергея Цивилева опубликовано на сайте правительства.

Жители региона будут продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Последний раз ограничения продлевали в конце февраля.

Всего в регионе зарегистрировано 33 362 случая заболевания COVID-19, выздоровели 32 424 человека, умерли 613 пациентов. На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 1 552 человека. Привились от коронавируса 103 744 жителей, из них 74 687 человек поставили оба компонента вакцины.

Ранее режим ограничений также продлили до конца апреля в Томской и Омской областях.

Юлия Сасевич