Власти Омской области продлили режим повышенной готовности до конца апреля

Оперативный штаб Омской области продлил режим повышенной готовности, введенный на территории региона весной 2020 года. Он будет действовать до 30 апреля, сообщила пресс-служба правительства области.

Кроме того, жителям старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции до конца следующего месяца. «Работодателям рекомендуют перевести эту категорию на режим удаленной работы»,— говорится в сообщении.

Ранее, в середине марта, в регионе возобновили деятельность объекты розничной торговли с площадью торгового зала более 800 кв. м. Были сняты ограничения на работу гостиничных комплексов и аквапарков, детских развлекательных центров.

По данным местного оперштаба, с начала пандемии в регионе выявлено около 43,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией (+102 заражения за сутки), более 35,4 тыс. пациентов выздоровели (+35), свыше 1,3 тыс. человек умерли (+2).

Как сообщалось, режим ограничений также продлили до конца апреля в Томской области.

Екатерина Лукашевич