Мэрию Владивостока эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Правоохранительные органы сегодня утром проверяли сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании администрации Владивостока. Информация оказалось ложной.

«Осмотр проводили сотрудники полиции, ничего не обнаружили. После этого сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места. Откуда поступило сообщение, сейчас выясняется»,— сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в Единую диспетчерскую службу сегодня утром. После этого все сотрудники мэрии покинули здание на время проверки.

Накануне, после сообщений о минировании, были эвакуированы из зданий сотрудники мэрий Казани, Тюмени, Саратова, Омска, Сургута и Новосибирска. Как передавало «РИА Новости», все сообщения оказались ложными.

Алексей Чернышев, Владивосток