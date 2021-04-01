Петр Ватутин: «Почти каждая третья компания чувствует себя хуже, чем год назад»

Депутат Архангельской Думы и руководитель фракции «Справедливая Россия» считает, что небольшой спад был предсказуемым, но ситуация не столь плачевная с учетом того, что могло быть.



Несмотря на поддержку со стороны государства бизнес чувствует себя хуже по сравнению с допандемийным периодом. Однако текущие результаты могли быть заметно хуже, если бы компании малого и среднего бизнеса не сумели адаптироваться к новым экономическим реалиям. Нельзя также занижать значение мер государственной поддержки, которые были приняты в течение года. За указанный период вынуждены были закрыться некоторые небольшие или неэффективные предприятия. Однако речь идет преимущественно о небольшом количестве таких компаний (до 5% от общего числа, по некоторым оценкам).

Большинство же предприятий все-таки смогли адаптироваться к изменениям на рынке: некоторым даже удалось повысить свою эффективность. Безусловно, в некоторых случаях предпринимателям пришлось значительно менять свои бизнес-модели или даже переходить в другие ниши.

«Да, сейчас непростое время для ведения бизнеса. Но без поддержки со стороны государства сейчас не обойтись. Речь идет не столько о прямой финансовой помощи, сколько о возможных послаблениях или облегчении бюрократических процедур, на которые продолжают жаловаться многие предприниматели. Для этого необходимо повысить эффективность органов власти в регионах. Кроме того, есть шанс того, что правительство снизит НДС для наиболее пострадавших сфер (таких как, например, сфера общепита)», заявил депутат Архангельской Думы Петр Ватутин.

При этом экономика России в текущем году может продемонстрировать небольшой рост. По итогам года этот показатель может приблизиться почти к 3%. Таким образом, Всемирный Банк немного улучшил свой более ранний прогноз. На пересмотр прогнозов организации отчасти повлияли позитивные данные о сокращении ВВП. Реальное падение оказалось ниже прогнозируемого показателя. По мнению аналитиков на положительный прогноз также повлияло ослабление ограничений из-за пандемии на фоне положительной информации об эффективности новых российских вакцин.