Курс доллара. Прогноз на 1–2 апреля

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций По санкциям новостей нет, и поводов к существенному падению рубля в краткосрочном периоде нет В текущее время рубль находится под влиянием давления со стороны растущего доллара в общемировом масштабе. С другой стороны, падение долгового рынка остановилось, и данный фактор давления устранён. По санкциям новостей нет, и поводов к существенному резкому падению рубля в краткосрочном периоде нет, как и поводов для его существенного роста. В ближайшие дни мы ожидаем торги на текущих уровнях, хотя, конечно, риски ухудшения геополитического фона присутствуют. Ориентируемся на диапазон 75-77 рублей за доллар.

Богдан Зварич, главный аналитик С четверга возможно снижение объемов торгов и переход широкого спектра активов в дрейф у достигнутых уровней Во второй половине текущей недели ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 75-77,5 рубля. Важным фактором выступит снижение активности игроков в связи с выходным днем 2 апреля на рынках Европы и США, где будут отмечать Страстную пятницу. В результате уже с четверга возможно снижение объемов торгов и переход широкого спектра активов в дрейф у достигнутых уровней. При этом, уровни в ценах на нефть, даже с учетом возможности углубления коррекции и ухода нефти марки Brent в диапазон $60-63 за баррель, все еще формируют потенциал для укрепления национальной валюты, однако его реализация будет зависеть от оценки инвесторами санкционных рисков.

Виталий Громадин, старший аналитик Доллар выглядит уверенно относительно других валют в последние недели Наш прогнозный диапазон для курса пары доллар-рубль до конца недели – 74-76. Доллар выглядит уверенно относительно других валют в последние недели. В США на фоне удачной прививочной кампании и постепенного снятия ограничений начинает восстанавливаться рынок труда. Рынки ждут от Джо Байдена подробностей новой масштабной программы восстановления экономики после эпидемии и деталей налоговой реформы ($2 трлн сборов в следующие 15 лет). В начале недели прошли подготовительные встречи комитетов ОПЕК+, которые утвердили сокращение прогноза по спросу на нефть в 2021 года на 300 тыс. бар. в сутки из-за новых карантинов в Европе. Нефть выглядит уверенно, так как от ОПЕК+ ожидают сохранение осторожной политики в отношении наращивания добычи с учётом сохраняющейся неопределенности из-за вируса.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Любые напоминания о плохих внешнеполитических отношениях РФ с Западом могут оказать на рубль понижательное давление Рубль выглядит довольно бодро по сравнению со средней динамикой в марте. Санкционные риски пока не реализовались, но остаются основным каналом давления на российскую валюту. Рубль уже значительно заложил внешнеполитические угрозы, поэтому текущая оттепель на фоне проблем в остальных ЕМ выглядит логичной. Цены на нефть восстанавливаются неохотно в свете рисков «третьей волны» пандемии в Европе, Бразилии, Индии, ряде штатов США, при этом у рубля есть неоспоримые преимущества по сравнению с аналогами. Именно сознание избыточности санкционной премии в рубле может стать ключевым драйвером для его укрепления. Но стоит помнить, что ситуация выглядит шаткой, любые напоминания о плохих внешнеполитических отношениях РФ с Западом могут оказать на рубль понижательное давление.