Курс доллара. Прогноз на 1–2 апреля

Рубль перестал обесценивается против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды курс доллара на Московской бирже закрепился возле отметки 75,53 руб./$, что более чем на 10 коп ниже значений закрытия пятницы. Поддержку рублю оказывает высокие цены на нефть, а также снижение геополитических рисков. Более сильному укреплению российской валюты мешает рост курса доллара в мире, вызванный ожиданиями подъема американской экономики и новыми шагами стимулирования от Белого Дома.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|73.50-77.50
|Банк Зенит
|76.00
|«БКС Мир инвестиций»
|75.00-77.00
|МТС-банк
|75.00-77.00
|ПСБ
|75.00-77.00
|Консенсус-прогноз *
|75.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Олег Кочетков, начальник управления валютных операций
По санкциям новостей нет, и поводов к существенному падению рубля в краткосрочном периоде нет
В текущее время рубль находится под влиянием давления со стороны растущего доллара в общемировом масштабе. С другой стороны, падение долгового рынка остановилось, и данный фактор давления устранён. По санкциям новостей нет, и поводов к существенному резкому падению рубля в краткосрочном периоде нет, как и поводов для его существенного роста. В ближайшие дни мы ожидаем торги на текущих уровнях, хотя, конечно, риски ухудшения геополитического фона присутствуют. Ориентируемся на диапазон 75-77 рублей за доллар.
Богдан Зварич, главный аналитик
С четверга возможно снижение объемов торгов и переход широкого спектра активов в дрейф у достигнутых уровней
Во второй половине текущей недели ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 75-77,5 рубля. Важным фактором выступит снижение активности игроков в связи с выходным днем 2 апреля на рынках Европы и США, где будут отмечать Страстную пятницу. В результате уже с четверга возможно снижение объемов торгов и переход широкого спектра активов в дрейф у достигнутых уровней. При этом, уровни в ценах на нефть, даже с учетом возможности углубления коррекции и ухода нефти марки Brent в диапазон $60-63 за баррель, все еще формируют потенциал для укрепления национальной валюты, однако его реализация будет зависеть от оценки инвесторами санкционных рисков.
Виталий Громадин, старший аналитик
Доллар выглядит уверенно относительно других валют в последние недели
Наш прогнозный диапазон для курса пары доллар-рубль до конца недели – 74-76. Доллар выглядит уверенно относительно других валют в последние недели. В США на фоне удачной прививочной кампании и постепенного снятия ограничений начинает восстанавливаться рынок труда. Рынки ждут от Джо Байдена подробностей новой масштабной программы восстановления экономики после эпидемии и деталей налоговой реформы ($2 трлн сборов в следующие 15 лет). В начале недели прошли подготовительные встречи комитетов ОПЕК+, которые утвердили сокращение прогноза по спросу на нефть в 2021 года на 300 тыс. бар. в сутки из-за новых карантинов в Европе. Нефть выглядит уверенно, так как от ОПЕК+ ожидают сохранение осторожной политики в отношении наращивания добычи с учётом сохраняющейся неопределенности из-за вируса.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Любые напоминания о плохих внешнеполитических отношениях РФ с Западом могут оказать на рубль понижательное давление
Рубль выглядит довольно бодро по сравнению со средней динамикой в марте. Санкционные риски пока не реализовались, но остаются основным каналом давления на российскую валюту. Рубль уже значительно заложил внешнеполитические угрозы, поэтому текущая оттепель на фоне проблем в остальных ЕМ выглядит логичной. Цены на нефть восстанавливаются неохотно в свете рисков «третьей волны» пандемии в Европе, Бразилии, Индии, ряде штатов США, при этом у рубля есть неоспоримые преимущества по сравнению с аналогами. Именно сознание избыточности санкционной премии в рубле может стать ключевым драйвером для его укрепления. Но стоит помнить, что ситуация выглядит шаткой, любые напоминания о плохих внешнеполитических отношениях РФ с Западом могут оказать на рубль понижательное давление.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Санкционная тематика для рубля пока ушла на второй план
На данный момент рост цен на нефть выступает поддержкой российскому рублю на локальном рынке. Американская валюта получает поддержку от перспектив устойчивого восстановления экономики США благодаря массовой вакцинации и масштабным бюджетным стимулам. Санкционная тематика для рубля пока ушла на второй план.