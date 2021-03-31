ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть на 0,3 млн баррелей в сутки

Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году понижен с 5,9 миллиона баррелей в сутки до 5,6 млн баррелей в сутки, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году незначительно пересмотрен, рост составит 5,6 млн баррелей в сутки, и нам нельзя забывать, что спрос сильно сократился в 2020 году — на 9,6 млн баррелей в сутки»,— приводятся слова господина Баркиндо в пресс-релизе ОПЕК.

«Оценки на первое полугодие снова были скорректированы в сторону понижения, в основном из-за продолжения карантинов и новых ограничений во многих ключевых частях Европы. Напротив, перспективы спроса на нефть во втором полугодии оставались относительно стабильными, отражая ожидания более сильного восстановления экономики и положительного воздействия развертывания вакцинации»,— сказал он.

Заседание о параметрах сделки ОПЕК+ в мае завершилось, окончательное решение ожидается на министерской встрече в четверг, 1 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в делегациях альянса. Собеседники агентства не уточнили, была ли сделана комитетом рекомендация по сделке. Один из источников сообщил, что, по всей видимости, встреча комитета завершилась без результатов.

Напомним, на прошлой встрече министры договорились, что все участники соглашения, кроме России и Казахстана, сохранят уровень добычи в апреле. России было разрешено восстановить ее на 130 тыс. барр/сут., Казахстану — на 20 тыс. барр/сут. Подобные исключения для этих стран делались и в январе, когда обсуждались параметры добычи нефти на февраль и март.

О параметрах соглашения на апрель — в материале “Ъ” «ОПЕК+ сдерживает недра».