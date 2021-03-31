Уставный суд Петербурга прекратит работу с июля

Петербургский парламент одобрили законопроект об упразднении городского Уставного суда. После ликвидации Уставного суда Петербурга его функции будут осуществлять суды общей юрисдикции.

Напомним, что Уставной суд был создан в 2000 году для рассмотрения дел о соответствии городских законов и нормативно-правовых актов Уставу. Суд упраздняется в соответствии с поправками в Конституцию РФ, которые исключили Уставные суды из российской судебной системы.

Согласно ст. 5-10 закона Петербурга (о признании утратившими силу ряда законов города) вступают в силу с 1 июля 2021 года.