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В парламенте Петербурга поддержали законопроект об упразднении Уставного суда

Комитет по законодательству ЗакСобрания Санкт-Петербурга поддержал законопроект об упразднении городского Уставного суда. В будущем дела на соответствие петербургскому Уставу должны будут рассматриваться в судах общей юрисдикции.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на депутата Дениса Четырбока. По словам господина Четырбока, упразднение должно быть реализовано в соответствии с поправками в Конституцию РФ, которые исключили уставные суды из российской судебной системы. Их ликвидация должна состояться до 1 января 2023 года. Сейчас в Уставном суде Петербурга в работе всего одно дело, которое рассмотрят в ближайший месяц.

Как отметил господин Четырбок, затягивать рассмотрение законопроекта парламентарии не будут. В случае принятия его нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Уставный суд Петербурга не выявил нарушений при введении Смольным весной ряда коронавирусных ограничений.

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