«Рольф» хочет сменить юридический статус на АО

Российский автодилер «Рольф» намерен изменить юридический статус компании с общества с ограниченной ответственностью (ООО) на акционерное общество (АО), следует из карточки в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ). Реорганизация «Рольфа» связана с планами провести IPO, сообщили в компании.

«Мы действительно приняли решение о соответствующей реорганизации. Оно связано с планами возможного IPO, о которых мы говорили ранее»,— сказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Рольфа». Окончательных решений на этот счет пока не принято, но возможность IPO может рассматриваться в будущем, отметили в компании.

В конце января сообщалось, что владельцы «Рольфа» прекратили переговоры о его продаже. «Рольф» принадлежит кипрской компании Delance Limited. Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова сказала, что переговоры остановили весной прошлого года, когда началась первая острая фаза пандемии коронавируса.

СКР в мае 2020 года предъявил топ-менеджеру «Рольфа» Анатолию Кайро обвинение в незаконном выводе за границу почти 4 млрд руб. Следствие считает, что сделка, в которой участвовал господин Кайро, была осуществлена в интересах уехавшего в Австрию и имеющего гражданство этой страны основателя «Рольфа» Сергея Петрова. По его словам, он вел переговоры о продаже бизнеса.

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