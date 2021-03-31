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Участник акции в поддержку Навального осужден условно

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Кирилла Богданова, участника несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 31 января. Богданов признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком два года.

Ранее Ленинский райсуд Петербурга огласил приговор по делу другого участника акции. Евгений Туганков был признан виновным по такой же статье — ч.1 ст.318 УК РФ и приговорен к одному году условно в колонии – поселении.

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