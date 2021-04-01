В Екатеринбурге не поняли направление «Стрелки»

Московские архитекторы из КБ «Стрелка» по заказу мэрии Екатеринбурга разработали методики объемно-пространственного регламента (ОПР), по которому в будущем можно модернизировать и застраивать город. Архитекторы представили уральским застройщикам ОПР для центра города, Втузгородка и окраины Академического. По всем трем территориям регламент вносит ряд ограничений — в том числе по высотности зданий. Застройщики раскритиковали работу архитекторов, назвав предложения экономически нецелесообразными.

Как рассказал начальник департамента архитектуры Алексей Храмов во время презентации, Главархитектура заказала исследование для трех категорий территорий по методике объемно-пространственного регламента (ОПР). По словам господина Храмова, ОПР позволит регулировать спорные градостроительные моменты и сформировать перечень требований к архитектуре.

Так, ОПР разрабатывали для исторического центра города (пр. Ленина – ул. Вайнера – 8 Марта – Попова – Хохрякова – Радищева – Чернышевского), срединной территории (ул. Комсомольская – Академическая – Студенческая – Первомайская) и для периферийной территории в районе Академического (ул. Академика Басова – Академика Лихачева – Академика Вавилова).

По словам директора проектов КБ «Стрелка» Екатерины Гончаровой, в центре города нужно увеличить плотность застройки, сохранив исторический облик и памятники архитектуры. Один из таких способов — строительство высокоплотных домов переменной этажности. При этом важно, чтобы высота новой застройки не нарушала сложившийся фронт улиц. Еще один способ — это реконструкция центральных улиц: создание озеленения и буферных зон между пешеходной и проезжей частью.

В зоне исторической дореволюционной застройки (например, улица 8 Марта) максимальная высота застройки в глубине квартала по разработанной ОПР должна составлять 17,5 м, а по фронтальной границе участка — 7,2 м. В зоне советской исторической застройки (например, улица Попова) максимальная высота застройки в глубине квартала может составлять 24,2 м, а по фронтальной границе — 7,2 м.

Госпожа Гончарова также привела неудачные примеры современной архитектуры в центре — это БЦ «ТриАЛ» на Чернышевского, БЦ «Нахимов» на Вайнера и здание регионального министерства здравоохранения. В список удачных примеров вошла торговая галерея «Покровский пассаж» на улице Розы Люксембург, БЦ на Декабристов, 67 и галерея Architector на Малышева.

Вторая зона, для которой разрабатывался регламент – это два квартала во Втузгородке. Стоит отметить, что один из них городская администрация называла, как возможную территорию под комплексное развитие территорий (КРТ).

Визуализация требований к застройке в районе пересечения улиц Первомайской и Комсомольской Фото: КБ "Стрелка"

Здесь московские архитекторы предлагают не применять высотную застройку. По их мнению, высота новой застройки по фронту улиц должна быть близка к имеющейся — до шести этажей. А увеличение плотности застройки должно достигаться за счет увеличения высоты внутри квартала (до девяти этажей). В районе должны появиться новые озелененные пространства и зоны отдыха.

Третья зона — периферийная территория, где жилую среду нужно создавать с нуля. КБ «Стрелка» предложила на этой территории высокоплотную застройку переменной этажности, с планируемым объемом новой застройки 150 тыс. кв. м. Как рассказала Екатерина Гончарова, новая застройка должна иметь среднюю этажность, а высотная застройка допускается лишь в качестве доминант. Так, предполагается, что высота домов составит 8-9 этажей, а на угловых участках — 18 этажей. Кроме этого, необходимо строительство новых улиц и внутриквартальных проездов в том числе строительство трамвайной линии по улице Академика Вавилова.

Предложение по застройке в Академическом Фото: КБ "Стрелка"

В администрации подчеркнули, что презентованный регламент — это лишь предложение и первое обсуждение, но архитекторы и застройщики раскритиковали предложенные варианты. «Эйфелева башня не была бы построена, не было бы башни "Исеть", замечательных ЖК "Макаровский" и "Каменный ручей" — это объекты, которые не соответствуют этому регламенту, и могли бы быть не построены. Нам предлагают не систему запретов, а систему разрешений — можно только то, что разрешено», — высказался президент Уральской гильдии строителей Вячеслав Трапезников, заявив, что не знает такую компанию как КБ «Стрелка».

Господина Трапезникова также возмутило то, что в Академическом, согласно регламенту, дома в 18 этажей можно строить только на угловых участках. Кроме того, он отметил, что предложенный регламент не укладываются в экономику. «В Екатеринбурге живут бедные люди, они не покупают стометровые квартиры. Вы нам разрешаете застроить 80% участка, но чтобы мне застроить 80% с высотой 9 этажей и получить КСИТ-4 (коэффициент строительного использования территории, — “Ъ-Урал”), то я должен построить квартиры от 150 кв. м»,— рассказал господин Трапезников добавив, что озвученный регламент является фантазией.

«Все интересно, но приводить это к регламентации и своду правил очень рискованно для города, — высказался руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — Можно ввести регламенты и они перестанут работать — это может привести к деградации. С точки зрения архитектуры — город один из самых лучших и откровенно плохие объекты сложно найти. Правил и регламентов нам хватает, если еще объемно пространственные регламенты будут — они уже лишние».

Вопросы к ограничению высотности возникли и у архитектора Никиты Демидова: «Высотная застройка это инструмент. Это не хорошо и не плохо. Важно понимать — для чего он используется. В предложенном подходе фактически демонстрируется запрет на использование этого инструмента. При этом не предлагается качественного изменения городского пространства — создания новых площадей, скверов, переулков и т.д. Это ошибочный подход».

Модератор дискуссии Тимур Абдуллаев напомнил, что ОПР разрабатывается на основе утвержденного документа — стандартов комплексного развития разработанного «Дом.рф».

«Как инструмент возможен, но по содержанию надо думать. Если это чисто рекомендация, а не инструмент реального регулирования, то это возможно, чтобы архитекторы ориентировались. А если это система запретов — то я это не готов принять», — высказался заместитель регионального министра строительства Владимир Вениаминов.

Частично на стороне директора проектов КБ «Стрелка» оказался депутат Александр Колесников: «То что у нас предлагается застройщиками – это ведет не к развитию, мы не будем Европой, мы будем Бразилией, съездите и посмотрите что такое формализация, туда за жилье полиция боится заходить. А то что нам пытается предложить девушка (Екатерина Гончарова, — “Ъ-Урал”) — это интересно. Давайте будем думать, и работать в этом направлении», — предложил господин Колесников.

Мария Игнатова