Открыта регистрация на очередной конкурс «Лидеры России»

31 марта стартовал новый сезон кадрового конкурса «Лидеры России». Его проводит автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» при кураторстве внутриполитического блока администрации президента. Мероприятие позиционируется его организаторами как инструмент выявления перспективных руководителей. Это уже четвертый подобный конкурс, итоги первого были подведены в 2018 году.

Победителями нового сезона станут примерно 100 человек. Как обычно, они получат специальных наставников из числа известных государственных деятелей или предпринимателей. Кроме того, всем финалистам конкурса (это порядка 300 человек) будет предоставлен специальный грант 1 млн руб., который они смогут потратить на обучение.

В этом году участники конкурса должны будут выбрать одно из восьми направлений конкурса: «Государственное управление», «Бизнес и промышленность», «Наука», «Здравоохранение», «Информационные технологии», «Культура», «Международный трек», «Студенты». Участники первых семи направлений встретятся в общем финале. «Международный трек» учрежден специально для иностранных граждан — организаторы предполагают, что победители этого направления смогут в упрощенном виде получить вид на жительство и российское гражданство.

Регистрация на конкурс продлится до 26 апреля. Суперфинал планируется провести в марте 2022 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Иностранцев позвали в "Лидеры России"».