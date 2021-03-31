Убийству главного строителя МВД назначен последний приговор

Мосгорсуд вынес приговор по делу гражданина Украины Юрия Гуйвы, который обвинялся в убийстве гендиректора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ» Николая Волкова, совершенном в 2017 году. Поводом для преступления стало желание одного из бизнесменов, с которым господина Волкова ранее связывали деловые отношения, похитить у последнего важные финансовые документы. Организатор убийства уже осужден на длительный срок, а Гуйва получил 15,5 года колонии строгого режима.

О приговоре гражданину Украины Юрию Гуйве сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры РФ. «Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего Юрия Гуйвы. Он признан виновным в убийстве, совершенном организованной группой по найму, разбое, незаконных приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении оружия и боеприпасов (ст. 105, 162, 222 УК РФ)»,— уточнили в надзорном ведомстве.

Как ранее рассказывал “Ъ”, Николай Волков был застрелен в марте 2017 года на Осенней улице в Москве. Убийца забрал у него портфель с деловыми бумагами и деньгами. По данным Следственного комитета России, который вел это дело, в начале 2017 года некий бизнесмен предложил своему знакомому Владимиру Богданову за деньги организовать убийство руководителя ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ» для хищения интересующих его финансовых документов. Договорившись с заказчиком о плате 3 млн руб., Богданов организовал и спланировал преступление. С этой целью он привлек в качестве соучастника Гуйву, и тот 27 марта отобрал у потерпевшего портфель с документами и застрелил его.

Двое соучастников преступления уже осуждены. Богданова Кунцевский райсуд Москвы приговорил ранее к 10 годам колонии, а еще одного фигуранта, подвозившего киллера к месту преступления и, как полагало следствие, участвовавшего в разбое,— к 9,5 года.

Что касается Юрия Гуйвы, то он уехал за границу. Как рассказывала ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он был объявлен в розыск и ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Юрий Гуйва был задержан в Польше. Генпрокуратура направила в Минюст этой страны запрос о его выдаче, который был удовлетворен.

В итоге суд приговорил Юрия Гуйву к 15 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Защита будет обжаловать судебное решение.

Александр Александров