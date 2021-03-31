Мэр Краснодара пообещал решить в Госдуме вопрос стоков перед выпуском в реку Кубань

Глава кубанской столицы Евгений Первышов пообещал в случае своего избрания в Государственную думу РФ решить вопрос со стоками перед выпуском в реку Кубань. «Вы помните мои неоднократные обращения о необходимости выделения из федерального бюджета средств на решение самых важных экологических проблем. С момента образования Краснодара этот вопрос не решался. У города нет очистных сооружений, которые очищают стоки перед выпуском в реку Кубань. И это уже проблема не одного Краснодара, а всех близлежащих муниципалитетов, потому что Кубань - река регионального значения», - написал мэр краевого центра в социальных сетях.

Также, по его словам, задачи стоят по транспортной инфраструктуре, поскольку есть вопросы, связанные с недоработкой некоторых нормативов в области градостроительства. «Решение задач, которые ставят жители города, нельзя откладывать. Краснодару необходима федеральная поддержка. Уверен, что в качестве депутата Госдумы смогу помочь городу», - пишет господин Первышов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение мэра кубанской столицы Евгения Первышова баллотироваться в Государственную думу России. С данной просьбой глава города обратился к губернатору сегодня, 31 марта.

Дмитрий Михеенко