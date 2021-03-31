Суд оштрафовал ярославского журналиста за пост про коронавирус

Мировой судья Ленинского района Ярославля Мария Шаханова оштрафовала шеф-редактора местной редакции Regnum Алексея Яковлева на 30 тыс. руб. по административному делу о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) за пост в Telegram-канале о борьбе с коронавирусом, опубликованный 1 апреля 2020 года. Об этом журналист написал в Facebook.

Суд посчитал заведомо недостоверной информацией слова господина Яковлева о том, что, в частности, «ярославским врачам и медработникам предлагается выполнять свои обязанности в условиях риска заразиться коронавирусом за стандартные оклады (у медсестры — 22 тыс.)». В том же посте журналист сообщал о массовых случаях отказов врачей от работы во время пандемии и сравнивал зарплаты медиков в Москве и Ярославле (сравнение оказалось в пользу столицы).

Административный протокол на Алексея Яковлева составило УМВД России по Ярославской области летом прошлого года. Журналист сообщил в Telegram, что после этого почти полгода решался вопрос о территориальной подсудности дела. Полиция направила протокол мировому судье Некрасовского района Ярославской области, и тот в январе текущего года прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения. УМВД обжаловало решение суда, и дело было направлено на повторное рассмотрение.

Александр Тихонов, Ярославль