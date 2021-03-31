В Курской области хотят построить 900 тыс. квадратных метров жилья за 34 млрд рублей

Администрация Курской области подготовила для «Дом.РФ» четыре проекта по возведению жилья в регионе общей площадью 896,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в администрации региона. Общая стоимость четырех проектов — 34,3 млрд руб.

Из общей площади жилья 76 тыс. кв. м может прийтись на индивидуальное. Помимо жилых домов предполагается строительство двух школ, двух детсадов и поликлиники. Предполагаемая общая стоимость инфраструктуры — 7,12 млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. — инженерные сети и 5,32 млрд руб. — социальная.

По словам председателя областного комитета строительства Романа Денисова, регион планирует поучаствовать в механизме финансирования объектов инфраструктуры, разработанном «Дом.РФ». Запуск механизма проектного финансирования, предусматривающего льготные займы на возведение объектов инфраструктуры для крупных жилищных проектов, запланирован на май.

Как могут застроить 104 га в Курском районе — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин