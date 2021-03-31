К 300-летию Нижнего Тагила выпустят почтовую марку

В 2022 году «Почта России» впервые запустит в обращение почтовую марку, посвященную одной из достопримечательностей Нижнего Тагила (Свердловская область), сообщили в пресс-службе компании. Выпуск марки приурочен 300-летнему юбилею Нижнего Тагила, который будет праздноваться в следующем году.

Администрация города и «Почта России» планируют дополнительно к почтовой марке организовать выпуск юбилейного почтового конверта и почтовой открытки. Обязательно привлечем к этому процессу тагильчан, какие символы города, ассоциации они хотели бы видеть на открытке к юбилею города»,— отметил глава города Владислав Пинаев.

В последний раз конверт, посвященный городу, выпускался в 2008 году, и был посвящен 200-летию нижнетагильской почты.

Выпуск почтовых конвертов, марок и открыток, как правило, приурочен к значимым историческим, юбилейным событиям и мероприятиям. Дополнительно к марке и конверту изготавливается также специальный почтовый штемпель с датой события.

Ранее жители Нижнего Тагила выбрали логотип к 300-летию города: утвержденная эмблема будет использоваться для оформления города к юбилею в едином стиле — в наружной рекламе, медиа-носителях, сувенирной продукции.

Ирина Пичурина