В Нижнем Тагиле выбрали логотип к 300-летию города

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) выбрали логотип к 300-летию города, сообщили в пресс-службе администрации города. Всего в конкурсе было представлено шесть проектов, наибольшее число голосов из которых получила работа дизайнера Елены Кирилюк и маркетолога Макса Щербинина. Их логотип получил 32% голосов.

«Концепция победившего знака называется “Город с башней на горе”. Прямое символическое прочтение логотипа – это лепестки каменного цветка, сторожевая башня на Лисьей горе, а также цвет малахита. В графических элементах знака объединяются формы чугунных решеток ограждения набережной в Парке культуры и отдыха им. А. П. Бондина и число “300”, прослеживаются отдаленные ассоциации округлой формы с колесами тагильских танков и колесами первого русского паровоза Черепановых», — рассказали авторы логотипа.

300-летие Нижнего Тагила будет праздноваться в 2022 году. Утвержденная эмблема будет использоваться для оформления города к юбилею в едином стиле — в наружной рекламе, медиа-носителях, сувенирной продукции.