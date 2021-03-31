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Группа MidUral зарегистрирует энергосбытовую компанию на базе Ключевского завода ферросплавов

Промышленный холдинг MidUral Group Сергея Гильварга зарегистрирует энергосбытовую компанию на базе Ключевского завода ферросплавов в поселке Двуреченск (Свердловская область), сообщила пресс-служба холдинга. Компания займется покупкой электроэнергии и мощности на оптовом рынке.

«На втором этапе стратегии развития собственных генерирующих мощностей MidUral Group построит электростанцию на заводе "Русский хром 1915", которая будет обеспечивать предприятие энергоресурсами — тепловой и электрической энергией»,— говорится в сообщении. В пресс-службе холдинга добавили, что реализация проекта позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Напомним, в феврале энергохолдинг «Т Плюс» сообщил о намерении подать заявление о банкротстве «Русского хрома 1915» (входит MidUral Group) за долги по тепловой энергии. Тогда пресс-служба «Т Плюс» заявила, что «Русский хром 1915» и Ключевский завод ферросплавов, также входящий в MidUral Group, должны за электрическую и тепловую энергию более 330 млн руб.

Михаил Мананников


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