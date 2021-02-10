Энергетики планируют подать на банкротство «Русского хрома» Уральские предприятия MidUral Group должны более 330 млн рублей за тепло и электроэнергию

Группа «Т Плюс» сообщила о намерении подать заявление о банкротстве АО «Русский хром 1915» за долги по тепловой энергии. Предприятие находится в Свердловской области и входит MidUral Group, контролируемую Сергеем Гильваргом.

В пресс-службе энергохолдинга сообщили, что АО «Русский хром 1915», а также ПАО «Ключевский завод ферросплавов», также входящий в MidUral Group, должны за электрическую и тепловую энергию более 330 млн руб. «На сегодня не погашена задолженность по электрической энергии с октября 2020 года, по тепловой энергии — с июня 2020 года»,— сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

В сообщении уточняется, что энергохолдинг неоднократно пытался урегулировать вопрос погашения долга с руководством предприятий MidUral Group, однако, это не привело к результату. «Сейчас в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается 11 исков "Т Плюс" к указанным предприятиям»,— сообщили в холдинге.

Связаться с пресс-службой «Русского хрома» не удалось.

Татьяна Дрогаева