На конкурс Startup Tour в Нижнем Новгороде поступили заявки из 22 городов — от Бухареста до Владивостока

На конкурс технологических проектов Startup Tour 2021 в Нижнем Новгороде поступило 92 заявки из 22 городов. Экспертной комиссии предстоит выбрать по пять полуфиналистов в каждом из конкурсных треков. 8 апреля они представят проекты жюри и поборются за главный приз конкурса — 300 тысяч рублей.

Наибольшее количество заявок (40) собрал конкурсный трек «Информационные технологии», на втором месте — «Индустриальные и энергетические технологии» (27), третье место у трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» (25). Из Нижегородской области на конкурс заявлено 75 технологических проектов, чьи авторы живут и работают в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Чкаловске и Боре.

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области: «В нашем регионе сосредоточено большое количество организаций, занимающихся научной деятельностью, и вузов высочайшего уровня. Это является отличной базой для появления в Нижегородской области по-настоящему инновационных стартапов. Уверен, что нижегородские предприниматели представили хорошо проработанные интересные проекты, и с интересом жду итогов конкурса».

В нижегородском этапе Startup Tour также захотели участвовать предприниматели из Владимира, Кирова, Ижевска, Казани, Сургута, Пензы, Перми, Стерлитамака, Хабаровска, Владивостока, Курска, Тольятти, Ярославля, Тамбова, Иваново. Шесть заявок на конкурс подали участники из Москвы, также есть три заявки из Саратова и три — из Бухареста (Румыния).

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»: «Подавать заявки в другом регионе — обычная практика для участников Startup Tour. Каждый год у нас были команды, которые приезжали из соседних городов целыми делегациями, с радостью тратили время на дорогу и деньги на билеты. А в этом сезоне благодаря онлайн-формату можно даже никуда не ехать, чтобы представить проект на конкурсе, поэтому я думаю, что география участников во всех регионах будет интересной и разнообразной».

Региональный этап Startup Tour в Нижнем Новгороде состоится 8 апреля на сайте startup-tour.ru. Зарегистрированные посетители смогут пообщаться с экспертами Фонда «Сколково», полуфиналистами, членами жюри и другими участниками. Финалисты получат приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village. Победителю достанется приз в размере 300 тысяч рублей.

Startup Tour — самый масштабный проект в России, направленный на развитие культуры технологического предпринимательства и выявление в регионах перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour пройдет онлайн, охватив восемь городов — Тверь, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск. Организаторы — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участие бесплатное.