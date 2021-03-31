Инфекционную больницу строят по графику

В Ростове продолжается строительство первой очереди областной инфекционной больницы. В ее состав входят 10 зданий и сооружений, расположенных на земельном участке площадью около 17 га. В целом проект рассчитан на три этапа, которые будут реализованы до 2024 года.



На объекте работают более 600 сотрудников компании-подрядчика «Ростовгражданпроект» и 30 единиц техники. Крупнейший объект, входящий в первую очередь строительства больницы, — лечебно-диагностический корпус на 200 коек, общая площадь помещений которого превышает 1,5 тыс. кв. м. Также в состав нового медучреждения войдут дезинфекционный, лабораторный, хозяйственный и административный корпуса, гараж, кислородная подстанция и др.

Первый этап проекта близок к завершению: подрядчик заканчивает внутреннюю отделку зданий. Улучшение погоды позволит ему также начать благоустройство прилегающей территории больницы.

Строительство первой очереди инфекционной больницы по адресу: ул. Виталия Ходоша, 15, началось летом прошлого года. Обычный срок реализации проектов таких масштабов — около трех лет. Однако эпидемиологическая ситуация потребовала ускорения работ. Этому способствовали, в частности, принятые в начале 2020 года законодательные нормы, позволяющие заключать единые госконтракты на проектирование и строительство объектов.

Ходу работ не помешали даже взаимные претензии заказчика — Минстроя Ростовской области — и компании «Ростовгражданпроект». Подрядчик обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском о продлении срока действия контракта с министерством с 31 декабря до 1 июля нынешнего года, а также о повышении стоимости работ с 3,2 млрд руб. до 3,6 млрд руб. Компания объяснила свои требования ростом непредвиденных затрат, необходимостью оплаты перевозки грунта на 30 км, увеличением расходов на проектирование, строительством в зимний период, повышением стоимости временных зданий и сооружений и другими факторами.

Министерство, со своей стороны, считает, что строительство больницы должно завершиться в мае нынешнего года.

«Минстрой, осуществляющий функцию госзаказчика, предъявил претензию в адрес “Ростовгражданпроекта” и заявил встречный иск об уплате пени за нарушение срока госконтракта, установленного в момент его подписания — 31 декабря 2020 года, на сумму 26,6 млн рублей», — сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Денис Орлов.

Помимо объектов первой очереди, в срок до 2024 года в рамках проекта строительства инфекционной больницы будут построены патологоанатомический корпус и детское отделение на 100 мест.