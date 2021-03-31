В Рыбинске на случай ЧС во время весеннего половодья создан резерв в 1 млн рублей

В городе Рыбинске Ярославской области на случай возникновения чрезвычайной ситуации во время прохождения весеннего паводка, создали резерв финансовых средств в размере 1 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации города. В пресс-службе пояснили, что в случае угрозы подтопления, к ликвидации ЧС будут привлечены 322 человека личного состава и 147 единиц спецтехники.

«Проработаны меры оперативного реагирования на случай развития событий по наихудшему сценарию, учтены все максимальные риски»,— уточнили в пресс-службе.

По словам главы Рыбинска Дениса Добрякова, в настоящее время в городе паводок проходит в плановом режиме.

«Ежедневно наблюдаем за режимом срабатывания верхнего бьефа на водохранилище, пока тревожных звонков нет, все идет в плановом режиме. Надеюсь, что эту весну пройдем штатно»,— отметил господин Добряков.

Подробнее о подготовке в регионе к весеннему половодью в материале “Ъ-Ярославль” — «На коротком паводке».

Дарья Сабаева