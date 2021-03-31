СКР: долги по зарплате перед сотрудниками «Сибмоста» полностью погашены

Задолженность по заработной плате перед работниками банкротной мостостроительной компании «Сибмост» погашена в полном объеме, сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

В ходе проведения проверки было установлено, что с сентября 2020 года по настоящее время организация задолжала более 800 сотрудниками (как бывшими, так и действующими) в сумме более 113 млн руб. «В результате грамотно налаженного взаимодействия следователей Следственного комитета и надзорных ведомств с руководством АО «Сибмост» задолженность перед работниками организации погашена в полном объеме в приоритетном порядке», — пояснили в СКР.

Доследственная проверка по сообщениям СМИ о невыплате заработной платы работникам АО «Сибмост» продолжается.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в феврале уволенные сотрудники АО «Сибмост» записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят главу государства обратить внимание на ситуацию с невыплатой заработных плат сокращенным работникам. По их данным, в период с сентября по декабрь 2020 года на предприятии были сокращены около 750 сотрудников.

«На эту дату у компании была задолженность перед работниками за октябрь,— говорится в видеообращении. — Нас уволили, не выплатив ни копейки. При этом компания продолжала выполнять работы по двум действующим контрактам и получать денежные средства. Мы тоже до увольнения принимали участие в строительстве этих объектов». По данным инициаторов обращения, на конец декабря долг «Сибмоста» перед уволенными сотрудниками якобы составлял около 90 млн руб., а на счетах компании находилось около 400 млн руб.

Дарья Решетникова