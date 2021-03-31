Рим наткнулся на «российских шпионов»

В Риме задержаны два человека по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. Местное спецподразделение карабинеров задержало офицера — сотрудника военного атташе российского посольства, а также капитана итальянских ВМС. Это произошло во время передачи конфиденциальных документов, которые, как пишут местные СМИ, касались и деятельности НАТО. За это итальянский капитан получил €5 тыс.

Правоохранители взяли его под стражу. Мужчине вменяют получение сведений о государственной безопасности, распространение секретных сведений, а также политический и военный шпионаж. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

МИД Италии вызвал российского посла Сергея Разова и сообщил, что выдворяет из страны задержанного офицера, а также еще одного сотрудника дипмиссии, сообщила собственный корреспондент “Ъ FM” в Риме Елена Пушкарская: «Наш посол Сергей Разов вызван в Министерство иностранных дел, где, по всей вероятности, должен как-то объяснить произошедшее, потому что второй фигурант этого дела — это сотрудник аппарата военного атташе посольства. При этом в посольстве пока не дали информации, в каком статусе сейчас находится этот человек — задержан он или нет.

Посольство всегда очень сдержанно, таких ситуаций на самом деле не случалось в Италии со времен падения берлинского стены.

Но известно, что за этими людьми следили. Скорее всего, долгое время за ними следило подразделение карабинеров Ra.C.I.S. — это самая элитарная итальянская служба, которая занимается организованной преступностью, мафией и, по всей вероятности, шпионажем. То есть они, по всей вероятности, долго достаточно были под колпаком, и вчера был первый день свободного выхода из локдауна, и их взяли с поличным».

Итальянский МИД назвал шпионский инцидент «враждебным актом». В свою очередь, российское посольство выразило надежду, что ситуация не повлияет на отношения Москвы и Рима. Однако высылку дипломатов назвали «акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений».

Какие последствия могут быть у очередного шпионского скандала? Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что инцидент, действительно, не должен сказаться на двусторонних связях России и Италии: «При подобного рода шпионских скандалах любые действия специальных служб не должны влиять на отношения со странами пребывания. Да, если специальная служба есть, значит, она работает. Вопрос в степени убедительности доказательств шпионской деятельности. Но я полагаю, что, во-первых, специальные службы очень тщательно изучают персонал российских посольств и, соответственно, понимают, кто из них плох.

Что-либо комментировать здесь очень сложно, потому что это текущая, не скажу рутинная, но тем не менее постоянная работа любой специальной службы. В данной ситуации мы воспринимаем это просто как факт. Также трудно сказать, что было причиной этого интереса. Но это страна НАТО и может представлять угрозу для России. Последствия же зависят от мудрости политического руководства самой страны. Если Италия заинтересована в добрососедских отношениях с Российской Федерацией, этот скандал должен быть потушен — есть факт и на этом ставим точку, без комментариев. А дальше уже все идет по дипломатическим каналам, определяется дальнейшее развитие наших отношений».

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношения Ирина Кобринская считает, что инцидент отражает общее настроение отношений России с Западом: «Скандал не первый и, очевидно, не последний. Можно предположить, что количество этих скандалов будет возрастать, потому что отношения России с Западом пока что только ухудшаются. Это идет по нескольким направлениям, то, что произошло в Италии, может быть и не так важно, потому что это Россия — НАТО.

Хотя Италия — не самая типичная страна для раздувания скандала с Россией, с ней все-таки у нас относительно неплохие отношения, по сравнению с другими европейскими странами.

Практика обычная: высылают этого офицера, Россия, в свою очередь, будет тоже кого-то высылать из итальянского посольства, потому что, безусловно, всегда есть какие-то основания, их можно найти для высылки дипломатов, это делается quid pro quo. Практика обычная, но отношения она не улучшает, и общий фон их только усугубляется. И по-видимому, в этом мы будем жить достаточно долгое время. Но есть еще и другие поводы, которые тоже будут возникать. Это все просто висит в воздухе. Идет уже не просто конкуренция, а очень жесткая борьба и за рынки, и за сбыт, и за производство. Сейчас действительно очень сложные отношения. Эти люди делают свое дело, за ними, безусловно, следят везде, во всех странах. Мы следим в России за такими дипломатами и теми, кто работает под дипломатическим прикрытием, — это нормальная практика. Просто в какие-то моменты оказывается политически нужным использовать такие инструменты».

В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что причины задержания российского дипломата им неизвестны.

Александр Рассохин