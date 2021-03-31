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За 2020 год число малоимущих семей в Петербурге выросло почти вдвое

За 2020 год количество петербургских семей, считающихся малоимущими, достигло 94712. Это почти в два раза больше показателей 2019 года.

Такие данные сообщила петербургский уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина на пленарном заседании парламента города. Ее слова приводит ТАСС. Госпожа Митянина рассказала, что в настоящий момент в малоимущих семьях города воспитывается около 160 тыс. детей. «Печальная статистика характерна для всей страны. Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов», — подчеркнула она.

Также госпожа Митянина отметила пользу социальной поддержки правительством малоимущих семей, которая помогла смягчить негативные последствия ограничительных мер в период пандемии COVID-19.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Жилищный комитет Петербурга планирует помочь улучшить жилищные условия около 8 тыс. семей города.

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