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Более 8 тыс. петербургских семей в 2021 году улучшат жилищные условия

Более 8 тыс. петербургских семей должны улучшить жилищные условия в текущем году. Об этом заявил председатель Жилищного комитета Виктор Борщев.

По его словам, жилье в приоритетном порядке предоставляется сиротам, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. Льготные категории граждан составляют 14 870 семей от общего числа семей-очередников, принятых на жилищный учет.

В прошлом году жилищные условия смогли улучшить 1563 семьи, в том числе 632 – многодетных.

«Полностью обеспечены жильем семьи ветеранов Великой Отечественной войны и участники боевых действий в Афганистане»,— добавил председатель комитета.

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