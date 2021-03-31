СЭГЗ из Удмуртии увеличил долю гражданской продукции до 26%

За последние четыре года АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) из Удмуртии увеличил долю гражданской продукции с 15% до 26%. В 2020 году объем ее производства составил 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на первого вице-премьера Константина Сунцова.

«Освоение нашими оборонными предприятиями гражданской продукции — одна из приоритетных задач развития промышленного производства на территории республики. По итогам 2020 года доля гражданской продукции в общем объеме отгрузки предприятий ОПК Удмуртии увеличилась на 10%. СЭГЗ — один из ярких примеров, когда совместными усилиями предприятия и правительства удалось запустить несколько новых гражданских производств»,— подчеркнул господин Сунцов.

Отметим, что в 2021 году СЭГЗ планирует увеличить долю продукции гражданского назначения до 32,8%. По словам гендиректора предприятия Алексея Беляева, у завода сформирован достаточный портфель заказов для достижения этих показателей.

Напомним, что наращивание объемов производства гражданской продукции, импортозамещение и выход на зарубежные рынки стали основной темой встречи главы Удмуртии Александра Бречалова с руководителями оборонных предприятий региона. Он отметил, что согласен с позицией президента РФ Владимира Путина, что темпы диверсификации ОПК недостаточные, и предложил свое содействие на федеральном уровне. Эксперты назвали наличие «направляющей руки» и финансовой поддержки со стороны государства одними из важнейших факторов, влияющих на скорейшее исправление ситуации.

Подробности читайте в материале «Диверсификация не прошла верификацию».