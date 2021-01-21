Диверсификация не прошла верификацию

Наращивание объемов производства гражданской продукции, импортозамещение и выход на зарубежные рынки стали основной темой встречи главы Удмуртии Александра Бречалова с руководителями оборонных предприятий региона. Он отметил, что согласен с позицией президента РФ Владимира Путина, что темпы диверсификации ОПК недостаточные, и предложил свое содействие на федеральном уровне. Эксперты назвали наличие «направляющей руки» и финансовой поддержки со стороны государства одними из важнейших факторов, влияющих на скорейшее исправление ситуации.



В 2020 году республиканскими предприятиями ОПК было выпущено продукции на 144-148 млрд руб., из них порядка 40 млрд руб. — гражданского назначения, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на брифинге после встречи с руководителями предприятий. Однако нынешнюю динамику диверсификации в республике он признал не соответствующей ожиданиям руководства страны. На встрече с руководителями предприятий ОПК региона он сослался на мнение президента России Владимира Путина, высказанное во время видеоконференцсвязи с главой республики 14 января. «В прошлом году доля гражданской продукции в отрасли составила почти 21%. Вроде бы не плохо, но, знаете, темп, все-таки, недостаточный»,— сказал тогда Владимир Путин.

По словам господина Бречалова, на динамику диверсификации отрицательно подействовал целый ряд внутренних проблем, в том числе нехватка финансирования и оборотных средств. На сегодняшний день для ускорения темпов, по мнению главы Удмуртии, главными задачами для республиканских предприятий ОПК должны стать наращивание объемов производства гражданской продукции и выход на зарубежные рынки. Далее по важности идет удовлетворение запросов страны на импортозамещение.

С разной степенью интенсивности развитием этих направлений занимаются все предприятия ОПК Удмуртии. В качестве одного из самых успешных примеров в сфере диверсификации производства Александр Бречалов привел «Аксион», имея солидный задел в выпуске медтехники, предприятие открыло производство лифтов и уже сумело продать их за территорию республики на сумму свыше 300 млн руб. Сославшись на мнение руководителя этого завода Геннадия Кудрявцева, глава Удмуртии заявил, что производство гражданской продукции основными предприятиями ОПК, входящими в промышленно-экономическую ассоциацию Удмуртии «Развитие», необходимо увеличить еще на 15-20 млрд руб. Это позволит гарантированно достичь планки, поставленной государством, — 50% от общего объема выпуска к 2030 году. С этой целью концерн «Калашников», производитель оружия, в том числе спортивно-охотничьего, уже освоил и продолжает наращивать выпуск катеров, лодок и мотоциклов, Воткинский завод — запорной арматуры, СЭГЗ — электротележек и лифтовых лебедок, ИМЗ — кардиостимуляторов, «Элеконд» — конденсаторов.

«Очень важно провести инвентаризацию наших договоренностей, соглашений и дорожной карты каждого предприятия. В этом году мы подпишем со всеми соглашения, где команда Удмуртии возьмет на себя обязательства, и вы будете понимать, где и в чем мы сможем вас поддержать. Эту работу надо провести максимально оперативно»,— сказал руководитель региона.





12 предприятий ОПК Удмуртии, при содействии правительства республики, по его мнению, могут справиться с поставленными задачами и закрыть потребности в производстве любой номенклатуры.

Как сообщили “Ъ-Удмуртия” в пресс-службе концерна «Аксион», освоение новых видов изделий и наращивание объемов гражданской продукции предприятие включило в список своих первоочередных задач. Здесь применяются высокоточные наукоемкие технологии не только в производстве специальной техники, но и для выпуска изделий гражданского назначения: медицинского и энергосберегающего оборудования, товаров народного потребления, коллиматорных прицелов, лифтов. Завод активно осваивает рынки сбыта своей продукции за рубежом. Медицинская техника концерна уже экспортируется в 18 стран мира, бытовая — в шесть. В 2020 году были осуществлены первые поставки медицинских приборов в Армению, Пакистан, Польшу и Вьетнам. Выпуск медтехники вырос на 70%, отгрузка товаров народного потребления увеличилась на 15%.

В настоящее время доля гражданской продукции у оборонных производств республики колеблется в диапазоне от 2 до 50%, рассказал исполнительный директор промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие» Анатолий Федюкин. На 2020 год в планах закладывался рост показателей на 2% по отношению к прошлому году, но динамику серьезно ослабила пандемия, сказавшись на падении спроса. Сейчас предприятия подводят итоги прошлого года и пытаются вносить актуальные корректировки в планы на год наступивший, очень неопределенный по своим характеристикам. Основные сложности заключаются в том, что производство в сфере ОПК кардинально отличается от гражданского, как по стоимости изготовления, так и по выходу на рынок. Предприятиям не хватает маркетинговых знаний о ситуации с ценообразованием и сбытом на высококонкурентных внутреннем и внешнем рынках практически по всем категориям товаров народного назначения.

«Один из самых существенных и серьезных вопросов — “направляющая рука государства” в управлении процессами диверсификации и составлении комплексного плана востребованной номенклатуры. Пора запускать все возможные инструменты государственного протекционизма и финансовой поддержки, от инвестконтрактов, до программ повышения конкурентоспособности и производительности труда, привлекать Фонд развития промышленности, где есть возможность»,— считает господин Федюкин.

По его сведениям, сами предприятия решают вопросы диверсификации по-разному. Согласно имеющейся у него статистике, до 90% средств, затрачиваемых на организацию производства новой гражданской номенклатуры – это фонды самих предприятий. Еще большая сложность — удержание объемов продукции специального назначения при сопоставимом процентном росте выпуска товаров общего спроса.

Директор института «Цифровая экономика» ИжГТУ Раиль Галиахметов считает, что для Удмуртии вопрос диверсификации на предприятиях ОПК является особенно важным, учитывая большую историю заводов, уникальные инженерные кадры и количество работающих на них людей. «Сейчас необходимо осваивать новые направления, и делать это сразу с учетом спроса продукции гражданского назначения как на российском, так и на международных рынках. Экспорт — это возможность получить дополнительные с учетом курсовой разницы финансовые ресурсы, которые можно направить на собственное развитие. Однако действительно, если речь идет о теме импортозамещения, предприятиям нужно понимать, какая продукция нужна государству, чтобы не тратить силы на запуск проектов невостребованных или по которым они будут конкурировать между собой»,— отметил эксперт.

Он добавил, что в этом отношении должен быть налажен диалог между предприятиями республики, правительством региона и федеральными властями.

Владислав Артемьев