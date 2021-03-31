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ЗакСобрание Петербурга не стало включать в ЗНОП сквер у музея Достоевского

Депутаты ЗакСобрания Санкт-Петербурга приняли поправку в закон о зеленых насаждениях общего пользования, которая вычеркивает сквер в Кузнечном переулке из городской зоны ЗНОП. Ранее за сохранение сквера в прежнем статусе высказывался в том числе губернатор Александр Беглов.

Об итогах парламентского заседания сообщил «Закс.Ру». Поправки рассматривались ЗакСобранием 31 марта в ходе второго чтения изменений в закон о ЗНОП. Исключение сквера у музея Достоевского из ЗНОП было инициировано парламентской комиссией по городскому хозяйству. Встречную поправку, сохраняющую сквер в прежнем статусе, внес на рассмотрение депутат Борис Вишневский. В ходе голосования ее поддержало лишь 10 парламентариев. Представитель Александра Беглова, поддерживавшего сохранение сквера еще в ходе своей предвыборной кампании, оставил этот вопрос на усмотрение депутатов, сообщил на своей странице в Facebook господин Вишневский.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал незаконным постановление об отмене разрешения на строительство ресторанного молла в Мурино.

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