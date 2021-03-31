Gallup: в США впервые оказались в меньшинстве члены религиозных сообществ

Как показывают опросы общественного мнения, проведенные Gallup, лишь 47% американцев посещают церкви, синагоги или мечети, причисляя себя к членам какого-либо религиозного сообщества. Впервые этот показатель опустился ниже 50%, и это рекордно низкий уровень с конца 30-х годов прошлого века, когда Gallup начала проводить подобные исследования.

В 1937 году членами какой-либо религиозной общины себя называли 73% взрослых американцев. И эта цифра значительно не менялась вплоть до начала 2000-х годов. В 1999 году доля посещающих церкви, мечети, синагоги составляла 70%, в 2010-м — 61%, в 2019 году — 50%. Эксперты Gallup отмечают, что за этим снижением стоит активный рост числа американцев, у которых нет религиозных предпочтений. За последние 20 лет доля американцев, которые не идентифицируют себя ни с какой религией, выросла с 8% в 1998–2000 годах до 21% в 2018–2020 годах. А поскольку они не имеют предпочтений, они и не становятся членами какой-либо религиозной общины. Кроме того, даже те американцы, которые считают себя верующими, стали меньше участвовать в жизни своих религиозных общин.

Принадлежность к религиозным общинам также четко коррелируется с возрастом. Среди тех, кто посещает церкви, синагоги или мечети, 66% составляют люди, родившиеся до 1946 года. Среди представителей следующего за ними поколения бебибумеров таких 58%, среди представителей поколения 1961–1975 годов, поколения X, таких 50%. И среди миллениалов — всего 36%.

Алена Миклашевская