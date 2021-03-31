Суд ограничил свободу воронежского финансиста за попытку обмана бывшего вице-мэра Антиликаторова

Ленинский райсуд Воронежа избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении бывшего управляющего партнера региональных представительств «Русского финансового альянса» (РФА), Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка (ИСБ) Ильи Шепелева. Как выяснил “Ъ-Черноземье”, потерпевшим по делу является обвиняемый во взятке бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов.

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) 29 марта. Потерпевший Алексей Антиликаторов участия в заседании по избранию меры пресечения не принял.

По версии следствия, Илья Шепелев предложил бывшему вице-мэру повлиять на решения судей по его уголовному делу. Сделать это он предложил за 9 млн руб. Господин Шепелев был задержан 29 марта при получении от Алексея Антиликаторова 3 млн руб. Он признал свою вину. Его защитник Иван Фефелов просил суд избрать для его доверителя подписку о невыезде. Комментировать дело для "Ъ-Черноземье" он не стал.

Алексея Антиликаторова обвиняют во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, в апреле 2018 года, когда он был заместителем мэра, через своего коллегу Сергея Курило чиновник получил от директора ООО «Фрегат» Шамиля Битокова взятку в сумме 1,5 млн руб. За эти деньги он якобы оказал содействие в принятии управленческих решений в интересах ярмарки «Купеческая» на проспекте Патриотов, к которой чиновники предъявляли претензии из-за несоответствия плану размещения ярмарочных площадок и архитектурному решению. После возбуждения уголовного дела Алексей Антиликаторов признал вину в получении денег от Сергея Курило, однако не 1,5 млн руб., а 750 тыс. руб. Он сразу же выразил желание вернуть деньги.

В 2018 году Центральный райсуд Воронежа признал Илью Шепелева виновным в в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Ему было назначено наказание в два года лишения свободы условно. В январе прошлого года финансист снял судимость.

Сергей Толмачев