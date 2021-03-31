Отели на Азово-Черноморском побережье будут максимум шестиэтажными

В законодательство Краснодарского края будут внесены изменения, запрещающие строительство в 500-метровой зоне от берега моря гостиничных объектов выше 21 м. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

С 2019 года в городах Азово-Черноморского побережья на расстоянии 500 м от моря ограничено жилищное высотное строительство, однако запрет не распространяется на гостиничные объекты, чем зачастую пользуются застройщики, оформляя многоквартирный дом как апарт-отель. Но и в случае строительства гостиницы объект не должен иметь большую этажность, заявил на сессии заксобрания края губернатор Вениамин Кондратьев. «Прорабатываем допустимую высотность, будем предлагать 21 м. Пять-шесть этажей — выше не нужно»,— приводит пресс-служба слова главы региона.

Анна Перова, Краснодар