8 апреля — деловой завтрак «Трансформация бизнеса 2021».

«Трансформация бизнеса 2021» — тема, которой посвящено специальное мероприятие «Манго Телеком» в Нижнем Новгороде на следующей неделе.

В четверг, 8 апреля, на площадку Forself (Зеленский спуск, 4) приглашены ведущие профильные эксперты.

Содержательно программа включает 3 блока: новые подходы к автоматизации бизнес-процессов, маркетинговые технологии для компаний сектора B2B, проблемы контроля эффективности маркетинга.

В открытом диалоге участники обсудят проблемы и доступные практические решения.

Организаторы уточняют: прежде всего мероприятие заинтересует менеджмент средних и крупных компаний — директоров по маркетингу и продажам, руководителей региональных представительств федеральных компаний.

«Трансформация бизнеса 2021» пройдет в формате делового завтрака, начало в 9:30.

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