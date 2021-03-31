В Ейском районе бывшую заведующую детсадом подозревают в вымогательстве премий у сотрудников

В Ейском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей детского сада №24 в поселке Советский. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.285 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в 2018 году заведующая потребовала от 11 сотрудников детсада передавать ей часть денег, начисленных в качестве премии. Она мотивировала это тем, что размер премии завышен. Таким образом почти за три года подозреваемая получила 240 тыс. руб.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника краснодарской лаборатории судебных экспертиз Минюста России Геннадия Кутузова. Его подозревали в вымогательстве премий у сотрудников, а также в принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения, соединенном с шантажом.

Виктория Колганова