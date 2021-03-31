В Петербурге жители трех районов остались без электричества

Жители около 100 домов в Центральном, Адмиралтейском и Московском районах Санкт-Петербурга остались без электричества. Диспетчеры «Россетей» организуют резервные схемы питания.

Срабатывание технологической защиты на электростанции №1 Центральной ТЭЦ произошло около 12:27. «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Россетей» пишет, что причиной блэкаута стало технологическое нарушение на оборудовании смежной организации. К моменту публикации новости электроснабжение вернули примерно в половину обесточенных жилых домов.

Как писал “Ъ-СПб”, из-за локального блэкаута в центре Петербурга месяц назад на некоторое время остановилось движение троллейбусов.