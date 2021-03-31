Стадион «Газпром Арена» во время матчей Евро-2020 будет заполнен на 50%

Матчи Чемпионата Европы по футболу пройдут в Петербурге со зрителями, но стадион «Газпром Арена» будет заполнен болельщиками только на 50%. Об этом заявил гендиректор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

По его словам, соответствующее письмо будет отправлено в УЕФА после того, как его подпишет руководство города, сообщает РИА «Новости».

Матчи турнира пройдут в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Петербург примет три матча группового этапа (12, 16 и 21 июня) и четвертьфинал (2 июля).

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